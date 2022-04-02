المريخ السوداني يودع أبطال أفريقيا بخسارة ثقيلة

المصدر: أ ف ب

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أكرم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وفادة ضيفه المريخ السوداني بفوزه عليه 3-صفر السبت معززاً صدارته للمجموعة الأولى في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضمن بطل نسخة 2016 تأهله سابقاً الى الدور ربع النهائي، فيما انحصرت البطاقة الثانية عن هذه المجموعة بين الأهلي المصري حامل اللقب في النسختين الماضيتين والهلال السوداني اذ يلتقيان في مواجهة حاسمة الأحد على ملعب "السلام" في القاهرة.

ورفع صنداونز رصيده الى 16 نقطة، وللأهلي 7 نقاط حيث يحتاج الى التعادل على الاقل للتأهل، بينما لا بديل للهلال (4 نقاط) عن الفوز ليجرد الأهلي من اللقب ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور الثمانية. وتجمد رصيد المريخ عند 4 نقاط في ذيل الترتيب.

في بريتوريا، افتتح جورج مالويكا التسجيل لأصحاب الأرض برأسه اثر ركلة ركنية رفعها أوبري موديبا (15).

وانتظر لاعبو ماميلودي الشوط الثاني ليعززوا تفوقهم، فأضاف برادلي رالاني الهدف الثاني إثر مجهود فردي في عمق الدفاع السوداني (66).

وسجل كيرميت ايراسموس الثالث للفريق الأصفر بعدما تلقى الكرة من رالاني وسدد لحظة خروج الحارس السوداني محمد المصطفى لملاقاته (73).



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