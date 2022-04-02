قائد ليفربول السابق يعترف بقلقه من فقدان صلاح: مصيبة كبيرة

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كشف فيل تومبسون قائد ليفربول السابق بأن الجميع يتابع مسألة تجديد عقد محمد صلاح جناح الفريق بتوتر، واصفا عدم إتمام هذه الأمر بأنه سيمثل "مصيبة كبيرة" بالنسبة للفريق.

وقال فيل تومبسون في تصريحاته لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "أعتقد أننا جميعا نشعر بالتوتر، ونحن نجلس في أماكننا والتوتر يسيطر علينا".

وتابع: "الرجل يسجل كل هذا الكم من الأهداف لنا، ويؤدي بأعلى مستوى، ولا يغيب عن الكثير من المباريات، وهذا شيء كبير للغاية".

وأضاف: "البعض ينسى هذا الأمر، كما أن الرجل لا يتعرض للإصابات أبدًا، لذا فخسارة شخص مثله يمكن أن يكون مصيبة كبيرة".

وواصل: "كلما طال الوقت دون تجديد تعاقده أعتقد أننا سنتوتر، لكننا يجب جميعا أن نتحلى بالثقة، في أن النادي سيقوم بالإجراء الصحيح والمناسب من أجل التوقيع معه".

وينتهى عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 وتدور مفاوضات التجديد منذ بداية الموسم الجاري لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد.

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