كلوب: لو لعب منتخب مصر مع منتخب غير السنغال لراهنت على تأهله

المصدر: البيان

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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على نتيجة مباراة مصر والسنغال، التي جمعت بين المنتخبين في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان ساديو ماني نجم ليفربول قاد منتخب بلاده السنغال، للفوز على منتخب مصر الذي يقوده زميله بالريدز محمد صلاح، بركلات الترجيح 3/1 بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدم السنغال بهدف، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي، المقرر إقامتها غداً السبت: "عندما يجتمع زميلان في هذه المباراة الكبيرة ضد بعضهما البعض يكون الأمر مختلفاً، لكنهما يتمتعان بأعلى قدر من الاحترافية، وسيتعاملان مع الموقف بطريقة صحيحة".

زأضاف: "محمد صلاح يريد الفوز مجدداً، رغبته الآن ستكون أكبر من أي وقت مضى، إنه شخص ذكي للغاية، السنغال فريق صعب في اللحظة الحالية، لديهم جيل رائع".

وواصل: "لو لعب منتخب مصر ضد أي منتخب آخر غير السنغال لراهنت على تأهله، مصر واجهت أفضل منتخب في إفريقيا ولم يكن الفراعنة محظوظين بالقرعة أيضاً، ولكن رغم ذلك قدموا أداءً جيداً".

وأتم: "أنا سعيد للغاية لساديو ومحبط للغاية لصلاح، الليزر لم يكن شيئاً جيداً".

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