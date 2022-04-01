تفاصيل العقد الجديد لفيرنانديز مع مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه برونو فيرنانديز حتى نهاية موسم 2026.

وحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الإنجليزية، يحصل برونو على 250 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً في عقده الجديد مع اليونايتد، بإجمالي 13 مليون جنيه إسترليني سنوياً، بعدما كان يتقاضى 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً بإجمالي 9.4 مليون جنيه أسترليني سنوياً.

وكان مانشستر يونايتد قرر في وقت سابق، تجديد عقد فيرنانديز نظراً لأهمية اللاعب الفنية مع الفريق الإنجليزي لما يملكه من قوة كبيرة على المستوى الهجومي والدفاعي.

فيما أعرب برونو فيرنانديز عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع النادي الإنجليزي، مؤكداً أن اليونايتد هو بيته الذي يحب التواجد به.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة تحسباً للرحيل المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنهاية الموسم الجاري.

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