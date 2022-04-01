ماذا قال ماني لجماهير السنغال وصلاح بعد مباراة مصر؟

المصدر: البيان

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بعث ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، برسالة لجماهير منتخب بلاده السنغال بعد دعمهم للفريق أمام مصر في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ماني: "أعزائي المشجعين، لقد شعرنا بدعمكم الرائع، كيف لا نأخذ الوقت الكافي لشكركم جميعًا، نهدي هذا التأهل لكم، السنغال إلى الأبد! شكرًا لكم".

كما وجه النجم السنغالي رسالة لزميله محمد صلاح بعد تأهل أسود التيرانغا لنهائيات مونديال قطر 2022 على حساب الفراعنة.

وقال ماني في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: "اعتقد أنها كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين. بدفعة الجماهير لم نتوقف على الإطلاق وكنا نعلم أن مصر ستجعل المباراة صعبة وقوية علينا، وعلى يومين سعينا للضغط بقوة لإحراز الهدف".

وأضاف: "منتخب مصر منعنا من التسجيل وأن نلعب كرة قدم سريعة وهذا ما أرادناه. ربما كنا أكثر حظا من مصر في ركلات الترجيح".

ووجه ماني رسالة لزميله محمد صلاح نجم منتخب مصر قائلا: "هو خسر مرتين وأنا فزت مرتين وأنا أكثر حظا منه لأنني فزت في المرتين، فخور جدا لأن حلم الوصول لكأس العالم راودني وحققت ذلك وفزنا بكأس الأمم الإفريقية".

واحتشد الملعب في داكار بالجماهير السنغالية التي لم تتوقف عن تشجيع منتخب بلادها أمام المنتخب المصري.

وفاز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1) في لقاء الإياب ليتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ويأتي ذلك في ظل تقديم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية إلى فيفا، بسبب تعرضهم للعنصرية نتيجة رفع لافتات مسيئة ضد لاعبي الفراعنة وتحديدًا محمد صلاح، إلى جانب إلقاء الزجاجات عليهم خلال عمليات الإحماء.

فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.

جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 ستقام اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

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