ماذا فعل نادي ليفربول ليواسي محمد صلاح ويخفف حزنه؟

المصدر: البيان

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لتخفيف حالة الحزن الشديدة التي يعيشها محمد صلاح، قائد المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي بعد فشل المنتخب المصري بالوصول إلى نهائيات كأس العالم بالخسارة أمام السنغال، نشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا من الصور المتعلقة بصلاح، وكانت البداية عندما كتب الحساب منشورا بعنوان «عاد الملك»، في أول صورة مران للنجم المصري عقب مباراة مصر والسنغال.

ويأتي تكريم صلاح نظرا لمشواره المميز مع الفريق الإنجليزي. حيث وضع النادي له لوحة فنية رائعة داخل آنفليد، الخميس 31-3-2022، وقالت الصفحة الرسمية لموقع ليفربول على صور محمد صلاح: «لوحة فنية فائقة الجمال.. تحية عظيمة للملك محمد صلاح في آنفليد رود».

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