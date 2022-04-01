المنتخبات المشاركة والتصنيف.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2022

المصدر: دبي- سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق فعاليات قرعة كأس العالم 2022، المقرر إقامته للمرة الأولى بالمنطقة العربية تحديداً في دولة قطر، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وحسم 29 منتخباً مقعدها بشكل رسمي في نهائي كأس العالم، وتتبقى 3 مقاعد شاغرة فقط، مقعدان من الملحق القاري، حيث يلتقي منتخب بيرو (خامس أمريكا الجنوبية) في مباراة فاصلة مع الفائز من مواجهة استراليا والإمارات في الملحق الآسيوي، فيما ستكون المواجهة الثانية بين نيوزيلندا وكوستاريكا، والمقعد الثالث من الملحق الأوروبي ستحدده مباراة ويلز ضد الفائز من اسكتلندا وأوكرانيا، وذلك في منتصف يونيو المقبل.

موعد قرعة كأس العالم 2022

ووفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستبدأ مراسم قرعة كأس العالم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022

أعلن "فيفا" أن قرعة كأس العالم 2022 بقطر، سيتم نقلها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن نقل فاعليات القرعة عبر القناة الإخبارية.

المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

قطر (الدولة المستضيفة)، ألمانيا، الدنمارك، البرازيل، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، سويسرا، إنجلترا، هولندا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، إيران، السعودية، اليابان، أوروغواي، الإكوادور، كندا، غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون، البرتغال، بولندا، الولايات المتحدة، المكسيك.

تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

التصنيف الأول: قطر، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال.

التصنيف الثاني: الدنمارك، هولندا، ألمانيا، المكسيك، أمريكا، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي.

التصنيف الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

التصنيف الرابع: الثنائي المتأهل من الملحق القاري، المتأهل من الملحق الأوروبي، السعودية، الاكوادور، غانا، الكاميرون، كندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز