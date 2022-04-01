العالم يترقب قرعة المونديال الليلة

المصدر: الدوحة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يترقب العالم الليلة حفل قرعة نهائيات كأس العالم، والكشف عن تعويذة المونديال، ويبدأ الحفل في الثامنة مساءً «بتوقيت الإمارات» في الدوحة، وتأهل إلى النهائيات 29 منتخباً، ويتبقى 3 مقاعد شاغرة يتم تحديدها من خلال الملحق الأوروبي الفاصل والملحقين الآسيوي والعالمي خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن المنتخبات الثلاثة الباقية ستعرف مسارها في النهائيات قبل أن تتأهل، وتستضيف الدوحة 7 يونيو المقبل مباراة الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي، كما تستضيف في 13 أو 14 من الشهر نفسه المباراة الحاسمة بين الفائز بالملحق الآسيوي مع منتخب بيرو الفائز بالمركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. وتأهل من أوروبا منتخبات ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، هولندا، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، صربيا، البرتغال، بولندا، ومن آسيا السعودية، إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، ومن أفريقيا أفريقيا غانا، تونس، المغرب، الكاميرون، السنغال، ومن أمريكا الجنوبية البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، الإكوادور، ومن كونكاكاف كندا، الولايات المتحدة، المكسيك.

وسيتم تقسيم الـ32 منتخباً إلى 4 أوعية، ويضم كل وعاء أسماء 8 فرق، ويضم الأول الفرق الثمانية صاحبة المستوى الأول، ويتم وضع اسم المنتخب القطري في المركز الأول بالمجموعة الأولى، ويضم المستوى الأول وفقاً لتصنيف «فيفا» قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، والثاني المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، أوروغواي، سويسرا، الولايات المتحدة، كرواتيا، والثالث السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

والرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية، غانا، الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا)، الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)، الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا).

وتقود القرعة لاعبة كرة القدم الأمريكية السابقة كارلي ليود ومعها مقدم البرامج التلفزيونية الإنجليزي جيرماين جيناس، ولاعبة كرة القدم الأمريكية سامانتا جونسون، كما يعاونهم بعض نجوم كرة القدم العمالقة السابقين البرازيلي كافو، والألماني لوثار ماتيوس، والقطري عادل أحمد مال الله، والإيراني علي دائي، والنيجيري جاي جاي أوكوشا، والجزائري رابح ماجر، والأسترالي تيم كاهيل، والمدرب الصربي السابق بورا ميلوتينوفيتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز