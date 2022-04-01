إنفانتينو يترشح لولاية ثالثة على عرش «فيفا»

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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أعلن السويسري جاني إنفانتينو رسمياً وخلال «كونغرس فيفا» الـ72، في الدوحة،ترشحه لولاية ثالثة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم،وتجرى الانتخابات مطلع عام 2023، وكان انفانتينو انتخب رئيساً للاتحاد الدولي أول مرة في 2016 وأعيد انتخابه بالتزكية في 2019،وفي حال أعيد انتخابه ستكون ولايته الثالثة هي الأخيرة . من ناحية أخرى التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، جياني إنفانتينو، على هامش اجتماعات «الكونغرس»، والذي شهد نقاشات مثمرة لوفد الإمارات، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وضم الوفد كلاً من عبدالله الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.

والتقى وفد الإمارات الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي، وتم تبادل المناقشات حول مشاريع الاتحاد الآسيوي للفترة المقبلة، لا سيما بعد قرار المكتب التنفيذي بشأن المبادرة الخاصة ببطولات النخبة للأندية بالقارة، ومجموعة العمل التي تم تشكيلها من ممثلين لاتحادات غرب آسيا لهذا الغرض، كما التقى الوفد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات.

وشهد «الكونغرس» مناقشة التقرير السنوي، والتصويت على تعديل عدد من مواد قوانين النظام الأساسي واللوائح ومناقشة مقترحات الأعضاء.

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