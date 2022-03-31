أرسنال وتوتنهام مهتمان بضم نجم منتخب مصر الشاب

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن هناك اهتماما من جانب أرسنال وتوتنهام هوتسبير، لضم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورغ الألماني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الدولي المصري دخل ضمن اهتمامات أرسنال وتوتنهام، حيث تقدر القيمة التسويقية لمرموش بـ4 ملايين ونصف المليون يورو.

ويراقب أرسنال وتوتنهام أداء مرموش في الموسم الحالي مع شتوتجارت، كما زعم التقرير، رغم رغبة فولفسبورغ في استعادته بعد انتهاء الإعارة.

كما أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، عودة المحترف المصري عمر مرموش لصفوفه، بعد انتهاء فترة إعارته لفريق شتوتجارت.

ويلعب عمر مرموش مع فريقه شتوتجارت منذ بداية الموسم معارًا من فولفسبورج، بعد أن لعب الموسم الماضي مع فريق سانت باولي.

وقال يورغ شمدتكي المدير الرياضي لفريق فولفسبورغ في تصريحات لصحيفة “ بيلد” الألمانية: "عمر سيعود إلينا الصيف المقبل، تطوره جيد بكل بساطة، الإعارة لسانت باولي وشتوتجارت أفادته."

وأضاف: "يمكنك أن ترى الإمكانات التي يمتلكها ويستخدمها في كثير من الأحيان الآن أكثر مما فعل معنا، لقد صار جاهزًا الآن ولدينا انطباع مختلف تمامًا عن الصبي".

وكان المصري الدولي قد غير وكيله في فترة سابقة بعد كأس أمم إفريقيا وتحديدًا انتقل للعمل مع وكيل جاريث بيل، جوناثان بارنيت، لتحقيق حلمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وسجل مرموش في الموسم الحالي 3 أهداف مع شتوتجارت وصنع 4 أهداف أخرى خلال 15 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

يذكر أن مرموش من ناشئي نادي وادي دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

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