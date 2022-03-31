إنفانتينو يعلن ترشحه على رئاسة "فيفا" لولاية جديدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ترشحه لرئاسة "فيفا"، بهدف استمراره لدورة جديدة في قيادة الاتحاد الدولي.

وقال إنفانتينو خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "كونجرس 72"، إنه قرر الترشح على رئاسة الاتحاد الدولي لدورة جديدة، رغبة منه في الاستمرار بمنصبه الحالي لاستكمال ما بدأه منذ توليه المنصب.

وعقد اليوم الخميس اجتماع "كونجرس فيفا" الـ 72، بالعاصمة القطرية الدوحة قبل فترة من انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة كأس العالم غداً الجمعة، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تمهيداً لانطلاق البطولة في شهر نوفمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز