ليفاندوفسكي يقود بولندا للإطاحة بالسويد والتأهل للمونديال

المصدر: د ب ا

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واصل المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك ليقود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بفوز ثمين 2 / صفر على نظيره السويدي الثلاثاء في نهائي المسار الثاني بالملحق الأوروبي من التصفيات.

وأصبح المنتخب البولندي الممثل الثاني عشر للقارة الأوروبية في المونديال القطري.

وحجز المنتخب البولندي مقعده في المونديال بجدارة من خلال فوز مستحق على المنتخب السويدي العنيد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ والدوري الألماني هدف التقدم في الدقيقة 50، وأضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني لبولندا في الدقيقة 73 .

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى تسعة أهداف في التصفيات الحالية علما بأنه اقتسم صدارة قائمة هدافي التصفيات المؤهلة للمونديال الماضي 2018 بروسيا مع السعودي محمد السهلاوي والإماراتي أحمد خليل برصيد 16 هدفا لكل منهم.

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