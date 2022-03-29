الصحافة الإسبانية: صلاح أقرب لبرشلونة عن هالاند وليفاندوفسكي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن النسبة المتوقعة لإتمام صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف برشلونة الإسباني.

ويرغب برشلونة في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بالتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين منهم صلاح، في ظل عدم تجديد تعاقده مع ليفربول حتى الآن، الذي ينتهي في صيف 2023.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر عددها الورقي الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن نسبة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح تصل إلى 60% مقابل 30% فقط للنرويجي رلينغ هالاند نجم نادي دورتموند الألماني، و10% للبولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وصرح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في وقت سابق قائلاً، أن برشلونة يرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى أن أي لاعب يتمنى الانتقال للفريق الكتالوني، الذي يقوده الإسباني تشافي هيرنانديز في الوقت الحالي.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 20 هدفاً فضلاً عن صناعته لـ 10 أهداف خلال 27 لقاء خاضه بالمسابقة حتى الآن، الأمر الذي يعكس تألقه الملفت رفقة الريدز.

واستطاع الدولي المصري محمد صلاح أن يحرز أكثر من 20 هدفاً خلال 4 مواسم من أصل 5 رفقة ليفربول الإنجليزي، وهو معدل تهديفي مميز يعكس تألقه رفقة الريدز الذي لم يتوصل لاتفاق معه بشأن تجديد تعاقده حتى الآن.





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