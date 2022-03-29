مدرب السنغال يكشف عدوه الأول قبل مباراة مصر

المصدر: وكالات

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صرح المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه بأن الوقت هو عدوه الأول قبل المواجهة الحاسمة أمام نظيره المصري اليوم الثلاثاء، في مباراة الإياب ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويستضيف منتخب السنغال نظيره المصري، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس بطولة العالم "قطر 2022"، ويمني النفس بتعويض هزيمته ذهابا بهدف وحيد.

وقال أليو سيسيه (46 عاما) في المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة الحاسمة ضد منتخب "الفراعنة": "الوقت هو عدونا الأول، يجب أن نبدأ اللقاء بكل قوة، وهدفنا الأول هو تسجيل هدف على الأقل، نعادل به نتيجة مباراة الذهاب".

واعترف المدرب السنغالي بالعجز الهجومي في مواجهاته ضد منتخب مصر، قائلا: "يجب أن نكون أكثر كفاءة، لقد لعبنا أمامهم مرتين، ولم نهز الشباك".

وأوضح أليو سيسيه: "لدينا فرصة لكتابة التاريخ في ملعبنا الجديد، ولكن الفوز بأكثر من هدف، لن يتحقق بزيادة عدد المهاجمين".

وواصل النجم الدولي السابق لمنتخب "أسود التيرانغا": "لاعبو السنغال ليسوا في حاجة لحوافز إضافية، فالتأهل لكأس العالم إنجاز كبير، وأعتقد أننا سننجح في مهمتنا، وسنصعد إلى كأس العالم".

وأشار المدرب: "لا داعي للخوف، دفاعنا قوي، ويبقى عامل الوقت هو عدونا الأول، يجب ألا نتسرع، ونضع أكثر من سيناريو للقاء".

وختم أليو سيسيه تصريحاته، قائلا: "المباراة الجيدة هي التي تنتهي بتحقيقنا الفوز، لذا لا يمكن القول إننا لعبنا جيدا في القاهرة، لذا أتقبل الانتقادات، وأتعامل معها بهدوء وثقة".

يذكر أن المنتخب السنغالي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نظيره المصري، بالذات بفوزه عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 6 فبراير الماضي، على ملعب "باول بيا ستاديوم - Paul Biya Stadium" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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