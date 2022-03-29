برشلونة يتخلص من 8 لاعبين من أجل محمد صلاح

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يعطي الضوء الأخضر لـ8 لاعبين للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضم محمد صلاح.

محمد صلاح ينتهي عقده في صيف 2023 مع ليفربول، ويسعى برشلونة للتعاقد معه لتنفيذ مطالب المدير الفني تشافي هيرنانديز، وسط عدم توصل الريدز والنجم المصري لاتفاق بشأن تجديد العقد.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلت ما نشرته نظيرتها في إسبانيا "آس" بشأن قرار برشلونة برحيل 8 لاعبين من أجل تمويل صفقة محمد صلاح.، وفقا لموقع بطولات

ويسعى برشلونة لتقليل فاتورة الأجور في النادي، للمساعدة في التعاقد مع محمد صلاح، بالإضافة لـ رافينيا من ليدز يونايتد، وثنائي تشيلسي، كريستنسن وسيزار أزبلكويتا.

ويسعى برشلونة للتخلي عن حارس المرمى البرازيلي نيتو، وأحد قادة الفريق سيرجي روبيرتو، بالإضافة للثنائي الفرنسي في الدفاع، كليمنت لينجليه، وصامويل أومتيتي، والشاب أوسكار مينجويزا.

بالإضافة إلى ذلك، المهاجم الهولندي لوك دي يونج، وموهبة وسط الملعب ريكي بويج، وأخيرًا الدنماركي مارتن برايثويت.

ورغم أن برشلونة يحاول تجديد عقد روبرتو، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، مما يجعل مستقبل المدافع الإسباني غير مؤكد في كامب نو.

من جهة أخرى، خفف الاتحاد المصري لكرة القدم من قلق نادي ليفربول الإنجليزي بشأن لياقة محمد صلاح وسط مخاوف من تفاقم إصابة في قدمه أثناء أداء واجبه الدولي.

وتخوفت جماهير ليفربول في أن صلاح لا يزال يعاني من إصابة في القدم تعرض لها وهو يلعب مع ناديه ضد برايتون قبل أسبوعين، مما جعله يجلس على مقاعد البدلاء أمام آرسنال، ويغيب عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتينجهام فورست.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مخاوف ليفربول وجماهيره خفتت بعد تأكيد الاتحاد المصري عدم وجود أي إصابات في صفوف المنتخب الوطني قبل مباراة الإياب غدًا، مما يعني لياقة محمد صلاح.

مصر هي المرشحة بعد هذا الهدف الحاسم في مباراة الذهاب، لكن السنغال تغلبت على صلاح في نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل 47 يومًا فقط، مما جعل هذه المنافسة مثيرة للاهتمام بين أفضل فريقين في القارة حاليًا.

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