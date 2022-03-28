مانشيني يلمح إلى بقائه مع إيطاليا رغم فشل التأهل إلى المونديال

المصدر: وكالات

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ألمح روبرتو مانشيني الإثنين إلى أنه سيبقى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الايطالي لكرة القدم، على الرغم من فشل الـ"أتزوري" في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.

ومُني بطل أوروبا بخسارة مدوية 1-صفر الخميس في باليرمو ضد ضيفته مقدونيا الشمالية المتواضعة في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، ما أثار تكهنات بإمكانية استقالة مانشيني.

وقال أمام الإعلام على هامش المباراة الودية في كونيا الثلاثاء ضد مضيفته تركيا التي خسرت بدورها ضد البرتغال، إنه تباحث مع رئيس الاتحاد الايطالي للعبة غابرييلي غرافينا "تحدثت مع الرئيس في الايام الاخيرة، أعتقد أننا على الموجة ذاتها فيما يتعلق بكل شيء تقريبًا".

وتابع:"سنتحدث عن الأمر مجددًا في الأيام المقبلة، سنتقابل مجددًا بعد هذه المباراة. ومن ثم سنتحدث عما يمكن تطويره للمستقبل. هذا كل ما في الأمر".

وتم تداول أسماء أمثال اللاعب السابق فابيو كانافارو المتوج بكأس العالم 2006 وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لخلافة مانشيني.

ويمتد عقد المدرب مع المنتخب الايطالي حتى النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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