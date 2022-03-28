لويس إنريكي مرشح لتدريب "الشياطين الحمر"

المصدر: وكالات

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مازالت إدارة نادي مانشستر يونايتد تبحث عن مدرب خلفًا للألمانى المؤقت رالف رانجنيك الذي يشغل هذا المنصب حتى نهاية الموسم الجاري 2021-2022، وأشارت مصادر لصحيفة "سبورت" الكتالونية"، إلى أن إدارة مان يونايتد رشحت لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني لتولي تدريب الشياطين الحمر، حيث إن الأخير يتولي تدريب منتخب إسبانيا ويستعد لخوض منافسات كأس العالم 2022 فى قطر.لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي،

وأضافت، أن جماهير مانشستر يونايتد ترغب فى رؤية لويس إنريكي على مقعد القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل، حيث يحظي بشعبية كبيرة من المعجين داخل ملعب "أولد ترافورد".

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد مان يونايتد مع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا لن يتم إلا بعد نهاية كأس العالم 2022 فى قطر، وهو أمر صعب حدوثه خاصة أن الموسم الجديد سينطلق قبل المونديال.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يرشح الثنائي إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي.

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