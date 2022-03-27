هل يغيب محمد صلاح عن لقاء السنغال الحاسم؟

المصدر: البيان

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نفى وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، الأنباء التي تداولت عن إصابة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني قبل السفر إلى السنغال، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وذهنية عالية.

وقال وليد العطار في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "بعثة المنتخب ستصل اليوم الساعة العاشرة بتوقيت السنغال، لا أعرف إذا كان هناك مران خفيف بعد الوصول، فهذه رؤية فنية من كارلوس كيروش، هو لديه خبرة فنية لمدة 44 عاماً".

وعن إصابة محمد صلاح قبل السفر للسنغال، رد العطار: "جميع اللاعبين تدربوا بشكل جيد وجميعهم في لياقة بدنية وذهنية عالية، وان شاء الله يحققوا الحلم بالتأهل لكأس العالم".

واختتم المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة: "فندق إقامة المنتخب الوطني ليس بعيداً، هو على بُعد 15 دقيقة من ملعب المباراة، وجميع رجال المنتخب في أعلى درجات التركيز".

كما نفى مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ما تردد من أنباء عن شكوى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر من أي آلام قبل مواجهة السنغال الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأكد المصدر أن محمد صلاح جاهز تمامًا للمشاركة في لقاء السنغال، بعدما خاض مران اليوم معافًا تمامًا، بدون أي شكوى، وظهر في كامل لياقته البدنية والفنية.

وغادرت بعثة منتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد إلى العاصمة السنغالية داكار، على متن طائرة خاصة، لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل.

وفاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي 1 / صفر، الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وسجل ساليو سيس لاعب المنتخب السنغالي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري بالخطأ في مرمى فريقه مع حلول الدقيقة الرابعة، حيث تسلم محمد صلاح كرة عالية رائعة من عمرو السولية، داخل منطقة الجزاء وانفرد بمرمى إدوارد ميندي وسدد كرة اصطدمت بالعارضة ثم المدافع ساليو سيس لتهز شباك السنغال بالهدف الأول.

ويخوض منتخب مصر موقعة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة السنغالية داكار في السابعة مساء، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا لحجز مقعده بكأس العالم.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

وتضم بعثة المنتخب المصري إلى السنغال 23 لاعباً استعداداً لخوض مباراة الإياب، والفائز بمجموع المباراتين يبلغ نهائيات المونديال المقرر نهاية العام الحالي في قطر.

وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن التأهل مرة رابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

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