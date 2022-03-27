سرقة لاعب مانشستر يونايتد تحت تهديد السلاح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض الهولندى تاهيت تشونج لاعب مانشستر يونايتد للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى منزله، وفقاً لصحيفة "ذا صن" التي أكدت أن ثلاثة أشخاص ملثمين دخلوا منزل لاعب الشياطين الحمر، وسرقوا عدة أشياء تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات الإسترلينية، تحت تهديد السلاح.

وقالت الصحيفة، أن السرقة تمت في الساعة الثالثة صباحا، بينما كان اللاعب نائما، قبل أن يضعوا سكينا على رقبته ويطالبوه بتسليم الأشياء الثمينة من المجوهرات والساعات والحقائب النسائية، ولم تمنع الإجراءات الأمنية التي وضعها النجم الشاب في بيته السرقة حيث غادر اللصوص المنزل سالمين، ومن حسن حظ الأخير أنه لم يصب بأذى.

يذكر أن اللاعب المعار حاليا لفريق برمنجهام كان يتعافى من فترة إصابة في منزله فى مانشستر، وقبل أيام تعرض الفرنسي بول بوغبا للسرقة الأسبوع الماضي وقبله زميله المدافع السويدي فيكتور لينديلوف، وتم استهداف أغلب الضحايا أثناء تواجدهم مع فريقهم لكن الشاب الهولندي تاهيت تشونج كان في المنزل وتعرض لرعب كبير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز