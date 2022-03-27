تحول مفاجئ في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية بريطانية أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قد يتنازل ويخفّض مطالبه المالية من أجل البقاء في صفوف الفريق الأحمر.

مفاوضات تجديد العقد كانت متوقفة بين محمد صلاح، ووكيله رامي عباس من جهة، وإدارة ليفربول من جهة أخرى، منذ ديسمبر الماضي، وفقًا لآخر التقارير الصحفية.

وتشير معظم التقارير الواردة من بريطانيا إلى أن محمد صلاح يصر على تقاضي راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني في عقده الجديد، أسوة بلاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وهو ما لا يقدر عليه النادي في الوقت الحالي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، بفارق 7 أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.

لكن شبكة «فوتبول إنسايدر» أشارت، في تقرير إلى أن هناك تحولا كبيرا في سير المفاوضات بين صلاح وليفربول خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشبكة أن مسؤولي ليفربول يعتقدون أن محمد صلاح سيتنازل، وسيخفض مطالبه المالية في عقده الجديد، لكنها شددت كذلك على أن اللاعب سيوقع «عقدًا ضخمًا» مع النادي قبل الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية سابقة قالت إن ليفربول مستعد لجعل صلاح صاحب أعلى راتب في صفوف الفريق، لكن ذلك لم يكن يرضي طموحات رامي عباس المالية، الذي يقارن بين رواتب لاعبه ونجوم الدوري الإنجليزي، وفقا للمصري اليوم.

وأوضحت الشبكة أن ثقة مسؤولي ليفربول جاءت من قلة الخيارات المتاحة أمام محمد صلاح حال اختار عدم تجديد تعاقده مع الريدز والرحيل، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها عملاقا إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، فضلا عن أزمة تشيلسي بعد استبعاد مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، فيما يبدو مانشستر يونايتد خارج الصورة.

ويبقى الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هما القادران على ضم محمد صلاح، حال رحل عن ليفربول.

وتحلم عمالقة أوروبا بضم صلاح، الذي فرض اسمه كأحد نجوم العالم في الموسم الجاري، بعد تسجيله 28 هدفًا في بطولتي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

على جانب آخر أكد اللاعب الاسكتلندي السابق «ألي مككويست»، أنه من الممكن أن يغادر صلاح ناديه، بسبب العوائق المادية والاختلاف حول تجديد عقده.

وقال ألي مككويست في تصريحات لشبكة «تيم توك» الإنجليزية: «من الواضح أن الأمر معقد للغاية، وبشكل كبير محمد صلاح سيرحل عن ليفربول».

وتابع اللاعب الاسكتلندي السابق: «يبدو أن صلاح وضع ليفربول في ورطة، فهم لم يستطيعوا تجاوز سقف المرتبات، حتى لا يحدث خلل وانقسام داخل الفريق».

وأضاف: «كم سيتكلف ليفربول للتعاقد مع لاعب ليحل محل محمد صلاح؟ هذا سؤال، وإذا حصل محمد صلاح على ما يريد، فهل يطرق ثلاثة أو أربعة لاعبين الباب من أجل زيادة الراتب؟».

وأتم ألي مككويست تصريحاته قائلًا: «إن يورغن كلوب وليفربول لديهما حالة توازن الآن».

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