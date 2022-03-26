جورج كلوني يرغب في شراء ديربي كاونتي ومساعدة واين روني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أخبر الممثل الشهير جورج كلوني المقربين منه عن رغبته في مساعدة نادي ديربي كاونتي، ومدربه واين روني، أيقونة مانشستر يونايتد، من خلال قيادة تحالف لشراء النادي، وذلك بعدما سبق وفشلت محاولته شراء نادي ملقة الإسباني في 2020.

وقال: إم نداي ديربي كاونتي لديه فريق كرة قدم رائع، وتاريخ رائع، وأنا متأكد من أن مستقبله سيكون رائعاً أيضاً، وأعلم أنه كانت هناك مشاكل في الآونة الأخيرة، ولكن لا يمكن إصلاح أي شيء، وفي ظل هذه الظروف، كان الفريق يعمل بجد ويلعب بشكل جيد.

وأضاف: من الواضح أنه بالإضافة إلى دور اللاعبين بالملعب، فإن الجماهير لعبت دورها بالملعب أيضاً، وأشار إلى زيادة اهتمامه بكرة القدم في السنوات الأخيرة، وقال: قبل بضع سنوات سُئلت عما إذا كنت أرغب في المشاركة مع مجموعة ممن يتطلعون لشراء نادي ملقة لكرة القدم في إسبانيا، وكان احتمالاً مثيراً للغاية، ولكنه فشل في النهاية، وربما يكون امتلاك نادٍ لكرة القدم هو أفضل شيء يقوم به أحدهم.

وأشارت صحيفة «ذا صن» إلى أن نادي ديربي كاونتي يعاني من ضائقة مالية، وهو في أمس الحاجة إلى مشتر، وانسحب أحد التحالفات الراغبة في الشراء في وقت سابق من الشهر الحالي.

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