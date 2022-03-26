وفاة والد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد

المصدر: البيان

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وفاة والد مدرب الفريق الأرجنتيني دييغو ​سيميوني، في بيان عبر حسابه على تويتر.

وقال الاتلتي في بيانه: عائلة الروخيبلانكو تتألم وتحزن على وفاة كارلوس سيميوني، والد مدربنا، دييغو بابلو سيميوني".

وأضاف: تعازينا الخالصة لعائلة سيميوني التي نشاركها أحزانها.

واعرب الجار ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة كارلوس سيميوني، والد دييغو بابلو سيميوني، مدرب نادي أتليتكو ​​مدريد.

ونق الريال مدريد تعازيه العميقة لجميع أفراد عائلته وأصدقائه.

ونجح سيميوني في قيادة أتلتيكو مدريد الى دور ربع النهائي من دوري الابطال بعد إقصاء مانشستر يونايتد، وسيلاقي مانشستر سيتي الإنكليزي.

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