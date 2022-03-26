برشلونة يربط اتصالات أولية بالجزائري رياض محرز

المصدر: البيان

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ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني ربطت اتصالات أولية بنجم المنتخب الوطني الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، بغرض استقدامه خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، لتعويض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي سيرحل عن النادي الكتالوني في شكل صفقة انتقال حرة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق الجزائرية".

وأوضحت ذات المصادر، أن نادي برشلونة انضم إلى صفوة الأندية الكبرى، التي ترغب في استقدام، رياض محرز، في الميركاتو القادم، بعدما أظهر كل من نادي تشيلسي اللندني وباريس سان جرمان الفرنسي، نيتهما في الحصول على خدمات نجم الخضر. فالنادي الباريسي يريده لأخذ مكان المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي سيرحل عنه مع نهاية الموسم الجاري.

ويعد اللعب لبرشلونة من بين الأحلام التي يتطلع إلى تحقيقها رياض محرز، صاحب 31 عاما، قبل إنهاء مسيرته الكروية، حيث عبر خلال عدة مناسبات عن حبه وعشقه للنادي الكتالوني.

وبإمكان برشلونة الفوز بخدمات محرز في الميركاتو القادم، خاصة أن المجال مفتوح للتفاوض معه مع اقتراب فترة نهاية عقده مع مانشستر سيتي، الذي سينتهي مع نهاية الموسم المقبل في جوان 2023، علما أن الأخير لم يفتح معه مفاوضات التجديد لحد الآن.

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