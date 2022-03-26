هازارد يخضع لجراحة في ساقه اليمنى

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

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أكد نادي ريال مدريد أن الجناح الدولي البلجيكي إدين هازارد سيخضع لعملية جراحية في ساقه اليمنى، وقال في بيان: «في الأيام المقبلة، سيخضع هازارد لعملية جراحية لإزالة لوحة تثبيت العظم في ساقه اليمنى» من دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب. لم ينضم هازارد «31 عاماً» لتشكيلة منتخب بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وتعرض اللاعب لسلسلة من الإصابات خلال العامين الماضيين، وبحسب الصحافة المحلية فقد اشتكى هازارد منذ أكثر من عام من عدم الراحة بسبب لوحة التثبيت. وخضع هازارد لجراحة في أمريكا في مارس 2020، بعدما أصيب بكسر دقيق في كاحله الأيمن، ولاحقته الإصابات إثر تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى في فبراير 2020 خلال مباراة أمام ليفانتي في «لا ليغا»، وخضع لجراحة في دالاس.

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