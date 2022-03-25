ينتقل إلى ناد عظيم .. أسطورة ليفربول يتوقع مستقبل صلاح

المصدر: البيان

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كشف النجم الإنجليزي مايكل أوين عن توقعاته بشأن مصير المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، في ظل عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وتوقفت المفاوضات بين الطرفين لأسباب تتعلق بالجانب المادي.

يتوقع مايكل أوين أن يوقع محمد صلاح عقدًا جديدًا في ليفربول ويقول إن النجم المصري قد يذهب إلى مانشستر سيتي إذا قرر مغادرة أنفيلد، وفقا لموقع بطولات.

وكان صلاح قد قال سابقًا إنه يريد البقاء في نادي ميرسيسايد لكنه أصر على أن مستقبله في يد ليفربول، في حين أن المدرب يورغن كلوب غير متأكد مما إذا كان لاعبه سيضع القلم على الورق في تمديد العقد مع بدء الأندية المتنافسة في الالتفاف وإعلان اهتمامها.

وقال أوين المهاجم السابق في تصريحات لـ"بي بي سي سبورت": "سأكون مندهشا جدا إذا لم يوقع محمد صلاح مع ليفربول، ما هي الخيارات في الوقت الحالي؟".

وأضاف: "أنت تذهب فقط إما مانشستر سيتي أو إلى أي مكان آخر لأنه لا يوجد أحد آخر جيد مثل هذين الفريقين (ليفربول والسيتي) في العالم في الوقت الحالي".

وتابع: "لنمنح الجميع الوقت لأن هذه الأشياء لا تحدث بين عشية وضحاها، أنت تتحدث عن أحد أكبر الأندية في العالم وواحد من أكبر اللاعبين في العالم وهذا اللاعب على وشك توقيع أكبر عقد في حياته".

بينما يريد نجم ليفربول السابق أوين من صلاح أن يوقع صفقة جديدة في آنفيلد، فإنه يصر على أن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمكنه الانصياع لمطالب كل لاعب.

وأردف أوين: "أعتقد أنه من الطبيعي تماما أن تستمر المفاوضات قليلاً، لا يمكنك إعطاء اللاعبين ما يريدون، ستكون اللعبة بأكملها كارثة إذا كان هذا هو الحال".

وواصل: "يجب أن يديرها ليفربول كعمل تجاري، بالطبع لا يمكنك إعطاء أي لاعب ما يريده لأنه إذا فعلت ذلك، فهناك الكثير من اللاعبين الآخرين في الفريق الذين قد يطرقون باب يورغن كلوب قائلين: حسنًا، انتظر دقيقة يجب أن أكون على ذلك، وبعدها، سينهار الهيكل بأكمله الذي بنوه جيدًا على مر السنين".

وشدد: "أنا متأكد من أن ليفربول عاقل للغاية، وأنا متأكد من أن محمد صلاح وممثليه جميعًا عاقلون للغاية ويتفهمون ذلك، إنها مجرد حالة لهم أن يجدوا أرضية مشتركة، ونأمل أن يجدها الجميع قريبًا".

وأصر: "يجب أن يفكر محمد صلاح في فرص النجاح في المستقبل - إذا كان يفكر على هذا المنوال، فإن ليفربول يضع علامة في هذا المربع، إنها مجرد مسألة ما إذا كانوا قد وضعوا علامة في المربع من الناحية المالية أيضًا".

من جانبه تحدث أسطورة ليفربول روبي فاولر، عن مستقبل الملك المصري في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عن مستقبل صلاح في ليفربول: أحب أن يبقى مو صلاح معنا في ليفربول ولا يرحل ولكن عليك أيضًا أن تعتني بغرفة الملابس.

وأحرز صلاح 28 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم ليساعد ليفربول في التحدي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتقدم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قد يحصل ليفربول على المزيد من الألقاب بعد فوزه على فريق نوتنجهام فورست في البطولة ليبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه غريمه مانشستر سيتي على اللقب.

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