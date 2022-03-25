غاريث بيل يفجر غضب جماهير ريال مدريد

المصدر: وكالات

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أشعل الويلزي غاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني غضب جماهير ناديه بعد مشاركته وتألقه مع منتخب بلاده أمام النمسا أمس الخميس ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر.

وتألق بيل بشكل لافت وسجل هدفي المنتخب الويلزي الذي حسم المباراة بنتيجة 2-1 وتأهل للمنافسة على خطف بطاقة المونديال عن المسار الأول للملحق الأوروبي مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الإسكتلندي والأوكراني التي تأجلت إلى يونيو المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن مشاركة بيل وتألقه مع منتخب بلاده وخوضه مباراة أمس بالكامل على مدار الـ90 دقيقة أثارت غضب جماهير ريال مدريد بعد تهرب اللاعب من المشاركة في لقاء الكلاسيكو السابق أمام برشلونة والذي تعرض خلال الفريق الملكي لخسارة مذلة على أرضه برباعية نظيفة.

وظهر بيل في مباراة أمس بعكس المستوى الباهت الذي يقدمه في الفترات القليلة التي يلعبها مؤخرا بقميص "الميرينغي" حيث قدم أمام النمسا مباراة ممتازة من الناحية الفنية والبدنية ليزيد الشكوك حول تهربه من الكلاسيكو بعدما أبلغ ناديه بأنه يعاني من بعض الآلام في ظهره، ولكن الإصابة اختفت تماما بمجرد انضمامه لمعسكر منتخب ويلز.

وحسب الصحيفة الإسبانية، طالبت جماهير ريال مدريد إدارة النادي ضرورة إبعاد بيل عن الفريق وعدم إعطائه فرصة تمثيل الفريق الملكي حتى نهاية عقده.

في المقابل، قال بيل عقب المباراة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هذه ليست رسالة لأحد، فإرسالها مضيعة للوقت".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، أكد بيل أنه أمر "مثير للاشمئزاز"، وأن كل من يتحدثون عنه بشكل سيء يجب أن "يخجلوا من أنفسهم".

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