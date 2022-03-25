برشلونة يدخل سباق التعاقد مع مبابي

المصدر: البيان

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دخل برشلونة سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، للتعاقد معه في الصيف المقبل وتدعيم صفوفه.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسي، فإن برشلونة بالفعل التحرك نحو ضم مبابي ودخل خلال الساعات القليلة الماضية في صفقة التعاقد مع اللاعب الفرنسي، بهدف الفوز به مجانا وخطفه من الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقالت الصحيفة أن مبابي لم يغلق الباب في وجه برشلونة، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي سيستمع بالتأكيد إلى عرض برشلونة، مشيرة إلى أن مهاجم فرنسا سيركز على المشروع الجديد في النادي الذي يقدمه تشافي.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة يأمل في إتمام التعاقد مع مبابي لأن النادي الكتالوني في اعتقاده أن الصفقة ستكلف خزينة النادي مبلغ أقل كثيراً من المطلوب نظير التعاقد مع النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل ولم يجدد اللاعب الفرنسي تعاقده مع فريقه حتى الآن، وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة اقتراب مبابي من الانضمام لصفوف ريال مدريد.

ويتواجد مبابي حالياً مع منتخب بلاده من أجل خوض مباراتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا الوديتان استغلالا لفترة التوقف الدولي.

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