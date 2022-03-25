علينا أن نحذر.. مدرب البرتغال يخشى من سيناريو إيطاليا

المصدر: البيان

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اعترف فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، بحذره الشديد من مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية، الذي نجح في تحقيق مفاجأة كبيرة وفاز على إيطاليا، ليقصيه من التأهل لمونديال 2022، ويضرب موعداً مع البرتغال في النهائي الذي يتأهل الفائز منه لنهائيات كأس العالم.

وألحق مقدونيا خسارة بالمنتخب الإيطالي صاحب لقب يورو في النسخة الأخيرة، بهدف دون رد، مساء الخميس، في نصف نهائي المسار الثالث بملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

وقال فرناندو سانتوس خلال تصريحاته عقب مباراة تركيا، التي حسمها البرتغال لصالحه بنتيجة 1/3 في إطار منافسات نفس الجولة: "حذرت عدة مرات من قدرة مقدونيا عل صعق إيطاليا، وهو ما ثبت صحته".

وتابع: "نحن بحاجة إلى احترام مقدونيا الشمالية كما كنا سنفعل أمام إيطاليا، أبلغتكم من قبل أننا ربما سنواجه مقدونيا، فهذه المباريات ليست مزحة، إنها مثل مباراة نهائية ويمكن أن يحدث أي شيء".

وشدد: "يجب أن نخوض المباراة بالتركيز الذي تستحقه، فريق يذهب إلى إيطاليا ويتغلب على بطل أوروبا ليس بحاجة إلى تعريف".

وأتم فرناندو سانتوس في تصريحاته، قائلاً: "مباراة تركيا انتهت وعلينا التركيز على منافسنا المقبل الذي سيقاتل بحياته أمامنا، نحن بحاجة إلى تركيز إضافي خاصة إننا نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، هدفنا الأساسي هو بلوغ كأس العالم".

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