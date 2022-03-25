كارثة وكابوس.. الصحف الإيطالية تبكي على حال الأزوري

المصدر: البيان

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شنّت الصحف الإيطالية هجوماً عنيفاً على الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الإيطالي، عقب فشل التأهل إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمس الخميس من مقدونيا الشمالية بهدف دون رد.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" في عنوانها الرئيسي "كارثة إيطالية.. سنغيب مجدداً عن المونديال"، واستعرضت الصحيفة بعبارات قاسية أسباب وداع التصفيات ضد منافس ضعيف، ووصفت ما حصل بالصدمة الكبيرة لكرة القدم الإيطالية.

أما صحيفة "كوريري ديللو" سبورت، فقالت "إنه أمر لا يصدق! إيطاليا خارج المونديال"، وصبّت الصحيفة جام غضبها على اللاعبين بسبب ضعف مردودهم منذ نهاية المشاركة في بطولة أوروبا التي فاز بها المنتخب الإيطالي قبل أشهر قليلة.

أما صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فقد ذكرت في عنوانها الرئيسي "الكابوس الأزرق.. مانشيني خارج المونديال"، في إشارة إلى ما عاشه المنتخب الإيطالي ضد منافسه المقدوني، وفشله في التأهل إلى نهائي الملحق معتبرة أنّ ما حدث على ملعب "رنزو باربيرا" "أمر لا يصدق"، وحملت المسؤولية إلى المدرب روبرتو مانشيني.

ومن جهته، نشر موقع قناة "سكاي سبورتس 24" تقريراً عن الصدمة الجديدة، معتبراً أنّ إيطاليا لم تكن تستحق التأهل إلى نهائي الملحق، ونشرت ألبوم صور عنونته بـ "صور ليلة الكابوس".

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