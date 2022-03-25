انتقال صلاح من ليفربول إلى برشلونة يتصدر غلاف "موندو ديبورتيفو"

المصدر: وكالات

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تصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وسرد سيناريوهات انتقال الفرعون المصري الى الدورى الإسباني عبر بوابة نادي برشلونة، بعد التقارير التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني في الاستفادة منه خلال الموسم المقبل.

ويتبقى في تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي موسما آخر بخلاف الموسم الحالي، وهو الأمر الذي جعله مثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه الصيف القادم.

وكتبت "موندو ديبورتيفو" في مانشيت "محمد صلاح يرتفع" في إشارة الى أسهم انتقال اللاعب إلى الدوري الإسباني عبر بوابة نادي برشلونة، خاصة في ظل المقابل المالي الكبير الذي يطلبه إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند والشروط التعجيزية التي يضعها في طريق انتقاله إلى البارسا.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، يوم الأربعاء الماضى، تفاصيل عرض نادي يوفنتوس الإيطالي المغري لضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد أن تأزمت الأمور بينه وإدارة الريدز في الوقت الحالي لعدم التوصل لاتفاق بينهما بشأن الموافقة على طلبات الفرعون المادية.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي يوفنتوس عرض على محمد صلاح، لاعب ليفربول، راتبا يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو المبلغ الذي يريده من النادي الإنجليزي، في الوقت الحالي، غير أن إدارة الريدز لا ترغب في ذلك.

وتابعت سكاي سبورتس أن إدارة اليوفي بدأت في إجراء اتصالات أولية مع ممثلي محمد صلاح، من أجل معرفة موقفه من الانضمام لصفوف يوفنتوس في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الشبكة العالمية أن يوفنتوس يشعر، في الوقت الحالي، باستعداد من جانب محمد صلاح للعودة إلى الدوري الإيطالي مجددا، وارتداء قميص يوفنتوس.

وأتمت الشبكة تقريرها بأن صفقة ضم يوفنتوس لمحمد صلاح لن تكون سهلة، في ظل المنافسة القوية من جانب عدد من الأندية، وعلى رأسها برشلونة الإسباني.

ويحصل محمد صلاح على 200 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وأصبح يقترب من مغادرة نادي ليفربول وهو الذي يريد أن يحدد مع اللاعب مرة أخرى ولكنه يرفض مساواته بغيره من اللاعبين الذين لا يقدمون الكثير من النتائج للنادي مثله، وهم أمثال كيفن ديبروين، ورونالدو، وسانشو، ولوكاكو وغيرهم.

ويحصل لاعبو الدوري الإنجليزي على راتب أعلي من محمد صلاح أسبوعياً، حيث إنه يحصل على نصف راتب رونالدو، ونصف رواتب الكثير من اللاعبين الآخرين، حيث يتقاضى البرتغالي كريستيانو رونالدو 510 آلاف جنيه أسترليني أسبوعيا مع مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفن دي بروين يتقاضى 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا مع مانشستر سيتي، وحارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، والإنجليزي جايدن سانشو يتقاضى 350 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا من مانشستر يونايتد.

بينما يتقاضى الفرنسي رافاييل فاران 340 ألف جنيه أسترليني من مانشستر يونايتد، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو يتقاضى 325 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا من تشلسي.

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