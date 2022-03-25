كيروش رداً على إصابة صلاح: الأمر مفاجأة للمنتخب السنغالي

المصدر: البيان

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علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على حقيقة معاناة محمد صلاح نجم ليفربول و«الفراعنة» من إصابة.

وقال «كيروش» خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة السنغال «أترك هذا الأمر مفاجأة للمنتخب السنغالي، وأعرف مدرب السنغال، هو مدرب عظيم، أنا هدفي الترفيه من هذه الإجابة، وأعرف أنه يحترم مصر كثيرًا».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمواجهة السنغال غدًا في المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بحضور جماهير يتجاوز 60 ألف متفرج، فيما تحدد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء موعدا لمباراة العودة والتي تقرر لها على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.

ونجحت 10 منتخبات في حجز مقاعدها بالمرحلة النهائية بعد اعتلاء صدارة المجموعات العشرة بالمرحلة الثانية من التصفيات القارية، وهي منتخبات الجزائر عن المجموعة الأولي، وتونس عن المجموعة الثانية ، ونيجيريا عن المجموعة الثالثة ، والكاميرون عن المجموعة الرابعة، ومالي عن المجموعة الخامسة ومصر عن المجموعة السادسة، وغانا عن المجموعة السابعة، والسنغال عن المجموعة الثامنة، والمغرب عن المجموعة التاسعة والكونغو الديمقراطية عن المجموعة العاشرة.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة «الفراعنة» لمواجهتي السنغال.

وجاءت قائمة منتخب مصر الرسمية لمواجهة السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

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