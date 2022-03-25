فوز السويد على تشيكيا يمنح إبراهوفيتش فرصة قيادة بلده لنهائيات المونديال

المصدر: أ ف ب

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بلغت السويد نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، بفوزها الشاق على ضيفتها تشيكيا 1-صفر بعد التمديد أمس الخميس في سولنا، لتواجه بولندا، التي تأهلت مباشرة الى مباراة الثلاثاء نتيجة إقصاء روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وبتأهلها الى النهائي المقرر على الأراضي البولندية الثلاثاء، منحت السويد نجمها المخضرم زلاتان إبراهوفيتش فرصة قيادتها الى النهائيات بعدما غاب عن لقاء الخميس في سولنا بسبب تراكم الإنذارات.

وتدين السويد بتأهلها على حساب تشيكيا، التي انتهى حلمها ببلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2006، الى البديل روبن كوايسون الذي سجل الهدف في الدقيقة 109 بعد تمريرة من ألكسندر أيزاك.

ولو فشلت السويد أمس الخميس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ضد تشيكيا، لكانت المباراة التي خسرتها أمام إسبانيا صفر-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات، المشاركة الأخيرة لإبراهيموفيتش بقميص بلاده، لأن مهاجم ميلان الإيطالي يبلغ من العمر 40 عاماً ومن المستبعد جداً أن يواصل مشواره الدولي بعد ذلك.

وستكون الأنظار شاخصة الثلاثاء الى المواجهة المنتظرة بين "إبرا" ونجم بولندا وبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه الذين سيتمتعون بأفضلية الأرض والجمهور.

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