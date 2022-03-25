رونالدو والبرتغال على بعد "مقدونيا الشمالية" لبلوغ نهائيات المونديال

المصدر: أ ف ب

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بلغت البرتغال نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل الى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوزها على ضيفتها تركيا 3-1 أمس الخميس في بورتو.

وسجل اوتافيو (15) وديوغو جوتا (42) وماتيوش لويش (90+4) أهداف البرتغال، وبراق يلماظ (65) هدف تركيا الوحيد، علما بأنه اهدر ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 85.

وضربت البرتغال موعدا الثلاثاء في نهائي المسار مع مقدونيا الشمالية، التي حققت مفاجأة مدوية بإلحاقها الهزيمة بإيطاليا في عقر دار الأخيرة 1-صفر في الوقت بدل الضائع لتحرمها من المشاركة في النهائيات للمرة الثانية تواليا.

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