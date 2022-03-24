محمد صلاح بديل مثالي لديمبيلي وبرشلونة جاد في الظفر بخدماته

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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في وسط المعمعة الجارية حاليا بين محمد صلاح ونادي ليفربول من أجل تجديد عقد اللاعب، وعدم صدور أي شيء رسمي لغاية الآن، ومع نشر العديد من التقارير غير الرسمية التي تشير إلى تفاوضات تجري بين اللاعب وأندية مثل باريس سان جرمان ويوفنتوس، أشارت صحيفة "سبورت" الكتلونية بأن نادي برشلونة وضع التعاقد مع محمد صلاح ضمن أولويات النادي فيما يتعلق بتعاقداته المستقبلية.

وأكدت الصحيفة "بالرغم من أن النادي يمتلك "مساحة صغيرة" للتحرك لإتمام صفقاته بسبب الوضع الاقتصادي، إلا أن خوان لابورتا، رئيس النادي، والأشخاص المقربون منه، يسعون لعقد صفقة مثيرة للاهتمام هذا الصيف".

يعتبر النرويجي، إرلينج هالاند، أولوية مطلقة لإدارة البلوغرانا، لكن يتم النظر في أسماء أخرى في مكاتب "كامب نو" ليكون لديهم بدائل للمهاجم النرويجي، الذي يبدو وصوله معقدا للغاية في الوقت الحالي.

"يحظى النجم المصري محمد صلاح، بأهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة في الأيام الأخيرة"، تؤكد صحيفة "سبورت"، التي قالت بإن المصري في وضع أفضل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الخيار الآخر على طاولة ماتيو أليماني، المسؤول الأول عن جميع الشؤون الرياضية في النادي، خاصة أن جناح ليفربول بإمكانه أن يصبح بديلاً مثالياً للفرنسي عثمان ديمبيلي الذي من المتوقع رحيله.

النادي الكتالوني يراقب عن كثب آخر تطورات المفاوضات بين محمد صلاح وناديه ليفربول لتمديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو 2023، وفي حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، فسيحاول ليفربول بيعه مع نهاية الموسم الحالي للاستفادة مالياً من قيمة بيعه.

وأوضحت الصحيفة بأنه في الوقت الحالي، لا يزال محمد صلاح وإدارة ليفربول بعيدين عن التوصل لاتفاق، ومن الواضح أن برشلونة على أهبة الاستعداد "للانقضاض" والظفر بخدمات اللاعب إذا تم استيفاء شروط معينة.

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