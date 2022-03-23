روسيا بين 4 مرشحين لاستضافة كأس أوروبا 2028 أو 2032

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الأربعاء أن روسيا، التي تعاني من عقوبات رياضية على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مرشحة لاستضافة كأس أوروبا 2028 أو 2032، إضافة الى تركيا، إيطاليا وملف مشترك بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.

وأضافت الهيئة القارية بعد إغلاق باب الترشيحات الأربعاء أن "تحديد المضيف" للمسابقتين "سيتم الإعلان عنه في سبتمبر 2023". وتبدو كل من روسيا وتركيا مهتمة باستضافة أي من النسختين، فيما تأمل المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا استضافة نسخة 2028 وإيطاليا 2032.

كان اهتمام روسيا، مضيفة كأس العالم 2018، بتنظيم كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها معروفًا منذ فترة طويلة، لكن الإبقاء على ملفها بدا افتراضيًا نظرًا لاستبعادها من معظم المسابقات الدولية منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

إلا أن متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم صرّح لوكالة فرانس برس أنه في حين استبعد ويفا والاتحاد الدولي (فيفا) جميع الفرق والمنتخبات الروسية من بطولاتهما "حتى إشعار آخر"، لم يتم استبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم بشكل مباشر.

ومع ذلك، تعتزم اللجنة التنفيذية لويفا "إعادة تقييم الوضع القانوني والوقائعي" خلال اجتماعاتها المقبلة، ولا سيما في 7 أبريل و10 مايو، وفقًا للمتحدث.

يزعزع ترشح تركيا وروسيا الملف المشترك للمملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا الذي أعلنت عنه أولا الصحافة الإنجليزية الاثنين كمرشح وحيد، بعد أن أعربت اتحادات البلدان الخمسة (انجلترا، اسكتلندا، ويلز، إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا) عن نيتها استضافة البطولة القارية العام 2028 بعد تخليها عن التقدم بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

تبدو إيطاليا، الفائزة بالنسخة الأخيرة والتي استضافت المسابقة القارية مرتين (1968 و1980)، مرشحة بقوة لاستضافة نسخة العام 2032، علمًا أن البطولة المقبلة في 2024 ستقام في ألمانيا، التي أُعلن عن فوزها في العام 2018 على حساب تركيا.

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