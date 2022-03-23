إنتر ميلان يمدد عقد الكرواتي بروزوفيتش حتى 2026

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تجديد عقد لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش حتى عام 2026.​

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن بروزوفيتش سيحصل في العقد الجديد، على راتب سنوي يبلغ 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح الموقع أن بروزوفيتش وقع على العقد الجديد، رغم وجود اهتمام بضمه مجانًا من ليفربول وتوتنهام وبرشلونة وريال مدريد.

ويلعب بروزوفيتش ضمن صفوف إنتر ميلان منذ عام 2015، بعدما انتقل من دينامو زغرب إلى النيراتزوري مقابل 8 ملايين يورو.

وشارك النجم الكرواتي في 37 مباراة مع إنتر ميلان بمختلف البطولات هذا الموسم، وأحرز هدفًا واحدًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز