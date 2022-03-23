بعثة السنغال تطير إلى مصر استعدادا لمواجهة الفراعنة

المصدر: البيان

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غادرت بعثة منتخب السنغال مطار مراكش المنارة الدولي، متجهة إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة منتخب مصر.

ويحل منتخب السنغال ضيفاً على نظيره المصري، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ونشر ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي، صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عبر خاصية ستوري، من داخل الطائرة معلقاً: "المحطة المقبلة مصر.. نلتقي قريبا".

يذكر أن المنتخب السنغالي أقام معسكره في المغرب استعدادا لمواجهتي مصر، ويُنتظر وصول طائرة أسود التيرانجا إلى القاهرة في الحادية عشر والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات.

يذكر أن مباراة العودة بين السنغال ومصر ستقام يوم 29 مارس، بالعاصمة السنغالية دكار.





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