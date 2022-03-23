"فيفا" يطرح مرحلة جديدة من تذاكر كأس العالم عن طريق الشراء المباشر

المصدر: البيان

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طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 عن طريق الشراء المباشر، وقال "فيفا" في بيان:" أن مرحلة جديدة من بيع التذاكر في كأس العالم قطر 2022 قد تم طرحها عن طريق الشراء المباشر، من بعض المنافذ، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، بعد الاستقرار بين اللجنة المنظمة للبطولة في قطر مع الفيفا على إطلاقها اليوم.

وكانت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم بكرة القدم 2022/ قد كشفت في وقت سابق عن موعد سحب قرعة نهائيات العرس الكروي العالمي، والذي تم تحديده في الأول من إبريل المقبل، حيث يستضيف مركز المعارض والمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة وقائع القرعة، بحضور 2000 ضيف من مختلف دول العالم.

وتشكل بطولة كأس العالم في قطر واحدة من البطولات الفارقة في تاريخ اللعبة، حيث تعتبر أول نسخة من البطولة ستقام مبارياتها على ثمانية ملاعب متقاربة من بعضها البعض مما سيمكن الجمهور ووسائل الإعلام من متابعة أكثر من مباراة من داخل الملعب في يوم واحد.

وتفتتح البطولة باستاد البيت بمنطقة الخور في الـ21 من نوفمبر على أن يقام الختام على ملعب استاد لوسيل في الـ18 من ديسمبر من العام الحالي.

يذكر أن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم "قطر 2022" شهدت إقبالا غير مسبوق.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد رفعت على كورنيش الدوحة مجموعة من أعلام الدول التي تأهلت منتخباتها رسميا للبطولة، فيما سيكتمل عقد المنتخبات المتأهلة قبل موعد القرعة بيومين حسب برمجة مباريات التصفيات المتبقية في مختلف القارات.

وتأهل 15 منتخبا من أصل 32 حتى الآن إلى نهائيات المونديال القطري ويتبقى 17 مقعدا شاغرا.

وضمن منتخب قطر المشاركة في العرس الكروي العالمي باعتباره مستضيف البطولة، بينما تأهلت ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من أوروبا، والبرازيل والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، وإيران وكوريا الجنوبية من آسيا.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وخمسة منتخبات من إفريقيا، فيما تتكون حصة ممثلي قارة آسيا من أربعة مقاعد ونصف، ومثلها لقارة أمريكا الجنوبية، وثلاثة مقاعد ونصف لأمريكا الشمالية، ونصف مقعد لأوقيانوسيا.

وستحسم خلال الشهر الحالي أسماء الخماسي الإفريقي، والثلاثي الأوروبي المتبقي، وثلاثي أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، ومنتخبين آسيويين، وآخرين من قارة أمريكا الجنوبية، بينما تتحدد هوية باقي المتأهلين من خلال ملحق "الفيفا" في شهر يونيو المقبل.

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