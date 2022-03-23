على رأسهم جيرارد وديفيدز.. مباراة خيرية بين أساطير ليفربول وبرشلونة

المصدر: البيان

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إقامة مباراة خيرية لمساعدة مؤسسة ليفربول الخيرية، يشارك فيها أساطير الريدز أمام لاعبي برشلونة القدامى.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل 26 مارس على ملعب "أنفيلد"، حيث ستكتب هذه المباراة عودة اللقاءات الوديات الخيرية من جديد بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد ليفربول في بيان رسمي أن المباراة ستشهد تواجد أسطورة النادي ومدرب أستون فيلا الحالي، ستفين جيرارد ليشارك مع الريدز، على أن يقود ليفربول فنياً السير كيني دالجليش وإيان راش، ويشارك تحت قيادتهما جون بارنز وجون الدريج، بجانب ستيف ماكمانامان وديرك كويت ولويس جارسيا ودانييل آجر.

ويضم فريق أساطير برشلونة جازيكا مندييتا، وجوليانو بيليتي، وخافيير سافيولا، وإدغار ديفيز وإدميلسون، ويقودهم فنياً ألبرت فيرير مديراُ فنياً.

ومن المقرر أن يتخصص عائد هذه المباراة، لبعض المشاريع المؤسسية الخاصة بجمعية ليفربول الخيرية، بما في ذلك برامج التوظيف والتدريب والصحة والرفاهية، وكذلك مساعدة شركاء مؤسسة ليفربول الخيرية على دعم التعافي من كوفيد - 19.

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