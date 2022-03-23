خبير إصابات: ليفربول لا يملك سوى الدعاء لأن محمد صلاح في خطر

المصدر: البيان

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"ليفربول لا يمكنه فعل شيء سوى الدعاء من أجل خروج محمد صلاح سالمًا من تصفيات مصر لكأس العالم المقبلة"، هذه هي وجهة نظر خبير الإصابات بن دينري، الذي يدير موقع إصابات البريميرليغ، ولديه خلفية في الطب وتحليل البيانات.

صلاح، الذي كان يُعاني من مشكلة في القدم، لعب لمدة نصف ساعة فقط كبديل في الشوط الثاني، في الفوز 2-0 على أرسنال الأربعاء الماضي (16 مارس)، وفقا لموقع بطولات.

وأكد يورغن كلوب في تصريحاته يوم الجمعة الماضي، أن محمد صلاح شعر بشيء ما مرة أخرى في قدمه، بعد مواجهة أرسنال.

واُستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول المشاركة في مباراة الأحد الماضي أمام نوتينجهام فورست، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح في الوقت الحالي، في مصر، رفقة الفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال في الجولة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال بن دينري في تصريحات لشبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية: "إنه أمر مقلق دائمًا عندما يذهب أي لاعب للواجب الدولي، لا يمكنك أن تفعل شيئًا سوى الدعاء لكي يؤدوا كما ينبغي، ويعودوا سالمين".

وأضاف: "مع صلاح، هو من أفضل لاعبين في العالم، إنه يلعب دورًا محوريًا في فريق ليفربول، ما زالوا يقاتلون في عدة بطولات (الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي)".

وواصل: "إنه رجل المباريات الكبرى ويمكنه التأثير عندما يكون فريقه في أمس الحاجة إليه، هم يريدون عودته لائقًا تمامًا بعد فترة التوقف الدولي".

وأوضح: "القلق هو أنها مباراة كبيرة لمنتخب مصر، وهو يركز بشدة على اللعب بكامل قوته للمنتخب الوطني".

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