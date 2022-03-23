بول بوغبا يكشف تفاصيل معاناته من الاكتئاب خلال فترة مورينيو

المصدر: د ب ا

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كشف بول بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن تفاصيل معاناته من نوبات اكتئاب خلال مسيرته الاحترافية.

وكان بوغبا، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم، قد أصبح أغلى لاعب في العالم لفترة عندما تعاقد معه مانشستر يونايتد مجددا في أغسطس 2016 من يوفنتوس الإيطالي.

وواجه بوغبا /29 عاما/ النصيب الأكبر من الانتقادات خلال فترة بسبب الأداء المتذبذب لمانشستر يونايتد، ولم يتوج مع الفريق بأي لقب كبير منذ أن فاز معه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقب الدوري الأوروبي في عام 2017.

وفي حديثه لصحيفة "لو فيغارو" خلال تواجده مع المنتخب الفرنسي حاليا، كشف بوغبا أنه كان عليه التعامل مع أزمات شخصية خارج الملعب.

وأوضح النجم الفرنسي: "لقد أصبت بالاكتئاب خلال مسيرتي، لكننا لن نتحدث عن هذا الأمر".

وأضاف: "أحيانا لا تعرف أنك تعاني من هذا، تريد أيضا عزل نفسك والبقاء وحدك. هذه علامات لا لبس فيها."

وأوضح بوغبا أنه لاحظ أن معاناته بدأت خلال فترة تولي جوزيه مورينيو منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وتوترت العلاقة بين بوغبا ومورينيو خلال فترة تواجد الأخير في منصب المدير الفني لمانشستر، وقد فقد بوغبا موقعه كقائد ثان للفريق في سبتمبر 2018.

وقال بوغبا: "بدأت المعاناة عندما كنت ألعب تحت قيادة جوزيه مورينيو في يونايتد."

وأضاف أنه في مثل هذا الوقت: "توجه أسئلة لنفسك، وتتساءل عما إذا كنت مخطئا، لأنك لم تمر بمثل هذه اللحظات في حياتك."

وأشار بوغبا إلى أن الثراء والإشادات التي يحظى بها لاعب كرة القدم المحترف لا تمنع معاناة اللاعبين من المرور بأوقات عصيبة.

وقال بوغبا :"جميع الرياضيين البارزين يمرون بهذه اللحظات، لكن قليلين من يتحدثون عنها. لا بد وأن تشعر به (الاكتئاب) في جسدك أو في رأسك وربما يستمر هذا لشهر أو حتى لعام، طالما أنك لست بخير. لكن لا داعي لقول ذلك بشكل علني على أي حال."

وأضاف: "نحصد الكثير من المال ولا نشكو حقا، لكن هذا لا يمنع أننا قد نمر بلحظات أكثر صعوبة مما يمر بها الآخرون. حالنا كحال الآخرين".

وتابع: "هل جمع المال يجعلك دائما سعيدا؟ الأمر ليس كذلك. نحن في كرة القدم لسنا أبطالا خارقين، وإنما نحن بشر".

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