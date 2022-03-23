بريطانيا وأيرلندا يقتربان من استضافة يورو 2028

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بصدد الإعلان عن فوز المملكة المتحدة وأيرلندا، باستضافة منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2028.

وكانت المملكة المتحدة وأيرلندا تقدما بطلب مشترك لاستضافة منافسات كأس الأمم الأوروبية، في نسختها التي تقام عام 2028.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن عرض المملكة المتحدة وأيرلندا لاستضافة منافسات البطولة الأوروبية هو الوحيد الذي تم تقديمه حتى الآن، وفي حال عدم تقديم أي عروض أخرى حتى مساء اليوم الأربعاء، وهو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستضافة، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فوز المملكة المتحدة وأيرلندا بشرف استضافة البطولة.

وسبق وأعلنت بعض الدول رغبتها في استضافة منافسات المسابقة القارية، وهم اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وإنجلترا، إلا أنهم انسحبوا فيما عدا المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

يذكر أن البطولة التي أقيمت العام الماضي من كأس الأمم الأوروبية كانت النسخة الخاصة بعام 2020 والتي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل أن تُلعب ويتوج المنتخب الإيطالي بلقبها بعد الفوز على إنجلترا.

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