ليس أنشيلوتي ولا تشافي.. من هو المدرب الأعلى أجراً في الدوري الإسباني؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على المدربين الأعلى أجراً بالدوري الإسباني، وقيمة أجورهم الشهرية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد هو الأعلى أجراً في "الليغا"، حيث يحصل على 3.3 مليون يورو شهرياً، ويأتي خلفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي يقدر راتبه بـ 910 ألف يورو شهرياً.

ويأتي مدرب أتلتيك بلباو الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال، ثالثًا حيث يتقاضى مع جهازه المعاون بالكامل مليون يورو، أي يصل راتبه لقيمة أقل من التي يحصل عليها أنشيلوتي.

ويتفوق مارسيلينو على مدربين كبار بالدوري الإسباني من حيث القيمة المالية التي يحصل عليها شهرياً، حيث يعتبر راتبه أعلى من راتب مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، وبيليجريني مدرب ريال بيتيس، ولوبيتيجي مدرب إشبيلية، وأوناي إيمري مدرب فياريال، وذلك حسب ما أكدته الصحيفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز