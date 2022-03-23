على خطى الرجال في الكلاسيكو.. سيدات برشلونة يهزمن ريال مدريد بثلاثية

المصدر: البيان

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نجح فريق برشلونة لكرة القدم "سيدات" في التفوق على نظيره ريال مدريد، خلال الكلاسيكو الذي أقيم بينهما أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

واستضافت سيدات ريال مدريد نظيراتها في برشلونة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز بنتيجة 1/3، بعدما كان متأخراً بهدف في الشوط الأول، قبل أن تتغير نتيجة المباراة لصالحه.

افتتحت أولجا كارمونا أول أهداف المباراة لصالح سيدات ريال مدريد في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني تمكنت صاحبة جائزة أفضل لاعبة في العالم أليكسيا بوتياس من إحراز الهدف الأول لسيدات برشلونة في الدقيقة 53.

ولم يكتف سيدات النادي الكتالوني بنتيجة التعادل، حيث أحرزت كولديا بينا الهدف الثاني في الدقيقة 81، وواصلت أليكسيا بوتياس تألقها بإحراز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 94.

وتقام مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب نو، الأربعاء المقبل.

ويعتبر فريق برشلونة للسيدات هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز بالبطولة في نسختها الأخيرة عقب التفوق على سيدات تشيلسي في المباراة النهائية.

يذكر أن فريق برشلونة للرجال ألحق الهزيمة بنظيره ريال مدريد يوم الأحد الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو برباعية نظيفة، ليتأكد بذلك تفوق البلوجرانا على نظيره اللوس بلانكوس خلال الآونة الأخيرة.

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