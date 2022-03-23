90 مليون إسترليني فاتورة الإصابات بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشفت دراسة جديدة أن الإصابات كلفت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من هذا الموسم.

وقام مؤشر الإصابات في كرة القدم الأوروبية للرجال، والذي نشره وسيط التأمين الدولي "هودين"، بحساب تكلفة الإصابات للأندية في جميع بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، عن طريق ضرب التكلفة اليومية للاعب بناءً على راتبه في عدد الأيام التي لم يكن متاحًا فيها بسبب الإصابة.

ووجدت أن تكلفة الإصابات التي لحقت بأندية الدرجة الأولى الإنجليزية، كانت 89.82 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم لأي من البطولات الخمس الكبرى، ما يعني أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، واجهت فاتورة بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني لإصاباتها في النصف الأول من الموسم.

وتصدر تشيلسي قائمة الأندية الإنجليزية، مع ثاني أكثر اللاعبين تهميشاً في أوروبا بفاتورة وصلت إلى 13.63 مليون جنيه إسترليني، كما شهد الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا أكبر عدد من الإصابات في جميع الدوريات، ووصلت إلى 659 إصابة وفقًا للمؤشر.

ولكن النادي صاحب أعلى تكلفة للإصابة في أوروبا كان العملاق الإسباني ريال مدريد بـ 16.2 مليون جنيه إسترليني، وتقدم بطل إسبانيا على باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي كلفته الإصابات 13.96 مليون جنيه إسترليني، ثم بايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أن جزء من التكلفة المالية لريال مدريد، سببها اللاعب غاريث بيل، والذي غاب عن معظم الموسم الأول، بسبب إصابات في الركبة والساق والظهر، والتقاط فيروس كورونا في غضون أربعة أشهر.

وكلفت الإصابات في النصف الأول من موسم (2021-2022)، أندية الدوري الفرنسي 26.93 مليون جنيه إسترليني، رغم أن 52% منها دفعها نادٍ واحد فقط، وهو باريس سان جيرمان، في حين أن متوسط المبلغ الذي أنفقه الدوري الفرنسي على الإصابات كان متواضعاً، وقدره 1.35 مليون جنيه إسترليني.

فيما كان سبتمبر الماضي، أول شهر كامل من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد أكبر عدد من الإصابات، حيث أبلغت الأندية عن 127 غيابًا بسبب كوفيد-19، وكان أيضًا الشهر الأغلى من حيث تكلفة الإصابة، حيث دفعت الأندية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 20.41 مليون جنيه إسترليني، وهذا أكثر من ضعف ما أنفقته الأندية خلال أول شهر كامل من اللعب في الموسم الماضي، وقدره 10.17 مليون جنيه إسترليني.

وحتى الآن في الموسم الحالي، عانى الدوري الاسباني من أكبر عدد من اختبارات فيروس كورونا الإيجابية بـ 134 حالة، مقارنة بـ 66 فقط في نفس الفترة من الموسم الماضي، وكلف الغياب المتعلق بكورونا الأندية في جميع أنحاء أوروبا حوالي 31 مليون جنيه إسترليني، ووجدت الدراسة أن البطولات الخمس، أبلغت عن 256 حالة غياب لكورونا في ديسمبر الماضي، و140 أخرى في يناير، مع انتشار متغير الفيروس الجديد، والقابل للانتقال في جميع أنحاء العالم.

وكانت التكلفة التي تكبدتها الأندية في النصف الأول من هذا الموسم أقل من مقارنة بالموسم الماضي بأكمله، والذي كلف الأندية 40.11 مليون جنيه إسترليني، وبلغ متوسط تكلفة كل نادٍ حوالي 324 ألف جنيه إسترليني.

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