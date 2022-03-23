برشلونة يخطف نجم ميلان

المصدر: البيان

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كشف الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو، أمس الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني حسم بشكل نهائي تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وكتب رومانو عبر حسابه في "تويتر": "بعد الاتفاق المبدئي الذي توصل له برشلونة منذ أيام، الآن فرانك كيسي وقع على عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، حيث سيكون عقده لمدة 4 أعوام، وسينضم اللاعب في صفقة انتقال حر".

وأضاف رومانو: "كيسي سيحصل على راتب سنوي بقيمة 6.5 مليون يورو بجانب الإضافات، والفحص الطبي تم بالفعل".

وينتهي عقد كيسي مع ميلان في الصيف المقبل، ورفض اللاعب الإيفواري كل عروض التجديد مع "الروسونيري".

يذكر أن برشلونة يبحث عن إبرام صفقات مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب معاناته على الصعيد المالي وديونه الكبيرة.

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