مواجهة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية على ملعب ويمبلي يونيو المقبل

المصدر: أ ف ب

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سيكون ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن مسرحا للمواجهة بين إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة أمريكا الجنوبية في الأول من يونيو المقبل، كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس الثلاثاء.

فبعد 29 عاما على آخر نسخة من هذه المسابقة، أعيد إحياء الفكرة بموجب بروتوكول بين ويفا وكونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية) لتكون بمثابة "حافز لتطور كرة القدم العالمية من أجل توحيد البلدان والقارات والثقافات، ومن أجل الاثبات لأنصار اللعبة في مختلف أنحاء العالم أن كرة القدم يمكن أن تكون قوة في الأوقات المضطربة".

وكانت المسابقة انطلقت العام 1985 وشهدت النسخة الأولى فوز فرنسا بطلة أوروبا في العام السابق على الأوروغواي، ثم توجت الأرجنتين بقيادة أسطورتها الراحل دييغو مارادونا في النسخة الثانية على حساب الدنمارك العام 1993 قبل أن تتوقف.

وتوجت إيطاليا بطلة لأوروبا الصيف الماضي بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح، في حين أحرزت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا بفوزها على البرازيل في عقر دار الأخيرة 1-صفر في المباراة النهائية.



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