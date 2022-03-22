بيرهوف: فوز ألمانيا بمونديال قطر "هدف واقعي"

المصدر: وكالات

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يرى أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أن تتويج منتخب بلاده تحت قيادة المدرب هانسي فليك بلقب مونديال قطر، بمثابة "هدف واقعي لعام 2022".

وقال بيرهوف، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية قبل المواجهتين الوديتين لمنتخب الماكينات أمام إسرائيل وهولندا: "بالتأكيد أمر واقعي، نمتلك لاعبين من طراز فريد".

وأكد بيرهوف (53 عاماً) أن منتخب الماكينات لن يدخل كأس العالم بصفته أحد المرشحين لنيل اللقب، رغم نجاح فليك في الفوز بأول سبع مباريات له "في بداية العهد الجديد للفريق".

ويفتقد فليك لجهود روبن كوخ مدافع ليدز يونايتد خلال المواجهة أمام إسرائيل يوم السبت ومواجهة هولندا بعدها بثلاثة أيام، بسبب إصابته بعدوى كورونا.

وشارك 15 لاعباً وثلاثة حراس مرمى في تدريب المنتخب الألماني اليوم في فرانكفورت، في الوقت الذي خضع فيه إلكاي غوندوغان وجوليان فيجل وبنيامين هنريكس وجوناثان تاه ولوكاس نميشا لبرنامج تأهيلي في فندق الإقامة.

وعقب المواجهتين الوديتين، يخوض منتخب ألمانيا مواجهات صعبة أمام إيطاليا بطلة أوروبا في دور المجموعات للدوري الأوروبي الصيف المقبل، بجانب مواجهة إنجلترا التي أطاحت بالماكينات من يورو 2020، إضافة إلى مواجهة المجر.

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