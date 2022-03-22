نجاة حارس الكاميرون من الموت قبل مواجهة الجزائر (صور)

المصدر: إيهاب زهدي - دبي

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نجا أندريه أونانا حارس مرمى نادي أياكس أمستردام الهولندي ومنتخب الكاميرون من الموت، بعدما تعرض لحادث سيارة خطير أثناء ذهابه للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض مواجهتي منتخب الجزائر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن أونانا كان متجهاً لمعسكر الكاميرون ووقع الحادث، ولكنه لم يتعرض لأي إصابات.

وصُنف أونانا صاحب الـ 24 عاما كواحد من أكثر حراس المرمى تميزاً، قبل أن تثبت نتيجة التحاليل الخاصة بالمخدرات إيجابية عينته، الأمر الذي ترتب عليه إيقافه لمدة عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأثبتت التحاليل الطبية وقتها تناول أونانا منشط "بفوروسيميد"، ولكن اللاعب أدعى أنه تناول دواء زوجته عن طريق الخطأ، وبعد الاستئناف خفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، إيقافه إلى تسعة أشهر بدلاً من عام.









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