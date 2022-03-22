الجالاكتيكوس لا يحقق الألقاب! مسؤول برشلوني يوجه رسالة إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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رد إنريك ماسيب مستشار رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على ما يتردد حول إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف البرسا مرة أخرى بداية من الموسم المقبل.

وكان ميسي رحل عن برشلونة في الصيف الماضي، بعد رحلة دامت 21 عامًا، وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، ولم تسر الأمور بشكل جيد مع اللاعب الأرجنتيني، خاصة بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد ريال مدريد.

وظهرت تقارير صحفية تؤكد تواصل والد ميسي، مع برشلونة بصفته وكيله لبحث إمكانية عودة نجله إلى النادي الكتالوني مرة أخرى بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم شعوره بالراحة مع باريس.

وقال ماسيب في تصريحات لبرنامج "El Larguero" الإسباني: "عودة ميسي؟ لا يوجد شيء مستحيل، لكن ليس هناك أي مفاوضات من جانب النادي".

وتابع: "لقد بدا وكأن كل شيء سينهار بعد رحيله عن البرسا، ولكن هذا لم يحدث".

وفيما يتعلق بإمكانية تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، قال ماسيب: "أنت لا تعرف ما سيحدث، إنه لاعب حاسم ومن الجيد أن يعتمد عليه تشافي".

أما عن إمكانية الظفر بخدمات النرويجي آرلينغ هالاند، قال ماسيب: "كما أكد لابورتا، النادي سيبرم بصفقات قوية ولكن لكي يأتي لاعب ما، يجب أن يكون هناك طرق لخروج لاعبين آخرين".

وأردف: "على الرغم من الوضع الاقتصادي لبرشلونة، إلا أننا نبحث عن صيغ لمواصلة التعاقدات، يجب أن يوقع برشلونة مع الأفضل".

وأتم ماسيب حديثه، قائلاً: "أفضل ألا يجتمع مبابي وهالاند في ريال مدريد، تجميع الجالاكتيكوس لا يعني تحقيق الألقاب".

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